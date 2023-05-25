В Ноябрьске открылся подростково-молодежный клуб «Пространство»

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В Ноябрьске открылся новый подростково-молодежный клуб «Пространство». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Ребята еще одного микрорайона получили классное место для активного и творческого отдыха. По-моему, мы угадали и с цветом, и с наполнением. Но оценку дадут те, для кого этот клуб предназначен, - сказал градоначальник.

Как отметил Алексей Романов, главное - забрать детей с улицы, дать им возможность реализовать себя в различных направлениях, сделать досуг насыщенным и интересным. А помогут в этом опытные педагоги и специалисты.

Кстати, заниматься в клубе смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья - для них созданы все условия.

Креативное пространство расположится по улице Дзержинского, д. 19, в помещении, где раньше был офис управляющей компании.