Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Первый рейс парома «Победа» отправится из Салехарда в Приобье 26 мая. Подтверждает это расписание, опубликованное на официальном сайте перевозчика.

Так, первый рейс парома «Победа-3» отчалит из окружной столицы в Приобье в 20.00 (по пути он остановится в Мужах). А из Салехарда паром «Победа-1» выйдет 28 мая в 7.00. На 30 и 31 мая также намечено два рейса в Приобье.

В обратном направлении паромы начнут ходить на день ранее - 25 мая. Также рейсы в Салехард запланированы на 26, 28 и 30 мая.

Отметим, что всего в период межсезонья и летнюю навигацию предусмотрено девять межмуниципальных маршрутов и один межрегиональный.

Купить билеты можно за 45 дней до поездки на сайте перевозчика, в кассе речвокзала Салехарда и на самом судне перед отправлением (при наличии).