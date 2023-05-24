Фото: Правительство ЯНАО

Предстоящим летом в Новом Уренгое и Надыме запустят два асфальтобетонных завода. Производимый ими материал будут использовать для ремонта муниципальных и региональных дорог.

Так, производительность завода в Надыме составит до 80 тонн в час, а в Новом Уренгое немного больше - до 120 тонн в час. На первом предприятии будут трудиться шесть человек, на втором - десять.

Благодаря современному оборудованию с повышенной точностью дозирования и новым технологиям заводы смогут выпускать асфальтобетонные смеси по новым государственным стандартам: с использованием минеральных материалов, вяжущего вещества и специальных добавок.

Использование современных щебеночно-мастичных асфальтобетонных составов способствует увеличению межремонтных сроков, профилактике колейности и повышению климатической устойчивости дороги.

Всего в этот дорожный сезон на территории округа будут работать 32 асфальтобетонных завода. Суммарно они смогут выпускать до трех тысяч тонн смеси в сутки.