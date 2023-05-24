В Надым приедет Герой Советского Союза Владимир Гасоян, предотвративший теракт в самолете

Фото: региональный центр патриотического воспитания «Авангард»

У надымской молодежи вновь появится шанс пообщаться с Героем Советского Союза Владимиром Гасояном. Информацию об этом сообщили в региональном центре патриотического воспитания «Авангард».

Это будет уже его третий визит в регион. В 2018 и 2021 годах герой встречался с молодежью в Ноябрьске, а 27 мая он пообщается со школьниками, студентами, кадетами, волонтерами и поисковиками Надыма. Мужчина придет на Ямал в рамках регионального патриотического проекта «Россия - страна Героев!».

Разумеется, расскажет Владимир Гасоян и о своем подвиге. В ноябре 1983 года, будучи штурманом пассажирского самолета ТУ-134, выполнявшим рейс Тбилиси - Ленинград, Гасоян предотвратил теракт и спас жизни людей.

- Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность и знакомить со старшим поколением, с легендарными людьми нашей страны. Уверена, что при личной встрече участники ощутят на себе те примеры героизма, мужества, ответственного отношения к Родине, о которых им расскажет сам герой, - сообщила координатор проекта и специалист по работе с молодежью Анастасия Урванцева.