Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Салехардом и Лабытнанги снова начали ходить суда на воздушных подушках. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с освобождением реки от ледовых полей возобновляется выполнение рейсов судами на воздушной подушке», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

После очистки оголовков ото льда на линию выйдут паромные составы.

Подробную информацию можно уточнить по телефону диспетчерская служба перевозчика (СВП, паромы): +7 (912) 420-40-46.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что пассажирская навигация начнется в регионе 1 июня. Купить билеты можно за 45 дней до поездки на сайте перевозчика, в кассе речвокзала Салехарда и на самом судне перед отправлением (при наличии).