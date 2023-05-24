Подрядчик, содравший с администрации Тазовского района 600 тысяч рублей за несделанный тротуар, отделался штрафом Фото: Вера Зенина

В Тазовском районе осудили индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-служб регионального следкома, мужчина должен был отремонтировать в райцентре деревянный тротуар, но так и не сделал этого, а деньги за работу получил.

- В декабре 2021 года между индивидуальным предпринимателем и администрацией района был заключен муниципальный контракт на ремонт деревянного тротуара. В течение месяца обвиняемый неоднократно заверял представителя заказчика, что работы ведутся и завершатся в установленный срок, хотя фактически они не выполнялись. В конце декабря предприниматель встретился с должностным лицом администрации, принимавшим работу, и, будучи уверенным, что он не станет проверять работу, сообщил, что все готово, представив фальшивый акт приема. После этого он получил за свою «работу» 600 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью возместил причиненный ущерб.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере) и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.