С песнями и концертами ноябряне встретили прибывший в город «Эшелон Победы»

Фото: администрация Ноябрьска

Еще никогда на станции Ноябрьск - 2 не было так многолюдно. А причина этого - «Эшелон Победы», прибывший в город 23 мая. На привокзальной площади собрались ветераны, взрослые и дети, школьники, общественники и обычные горожане.

- Прибытие поезда-музея - настоящее событие для нашего города. Творческие коллективы подготовили концерт, звучали песни Победы, выступали хореографические ансамбли, - сообщили в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Каждый вагон отражает дух и время тех лет, когда советские войска, не щадя себя, бились за Родину: вагон-теплушка, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и другие, а еще танк Т-34, легендарная «Катюша», автомобиль ГАЗ и пушка М-42.

Медицинский вагон Фото: Вера Зенина

А чтобы экскурсия по поезду оказалась еще более интересной, сотрудники Свердловской железной дороги рассказывали ноябрянам об имеющихся экспозициях.

«Эшелон Победы» побывал на 50 станциях, включая Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, а также Югру. В этом году состав впервые пришел на Ямал.