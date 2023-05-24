Фото предоставлено КП

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание рейсов из Уфы, Ноябрьска и Санкт-Петербурга. Как пояснил сам авиаперевозчик, это сделано для удобства пассажиров.

Так, с 6 июля и до 28 сентября рейсы YC849/850 Санкт-Петербург - Ноябрьск - Санкт-Петербург не будут выполняться по четвергам.

С 30 июня по 29 сентября улететь из Уфы в Ноябрьск можно будет по пятницам в 14.35 и по воскресеньям в 14.35. В этот же временной промежуток вылеты из Ноябрьска в Санкт-Петербург будут осуществляться по пятницам в 17.45 и по воскресеньям в 17.40.

С 3 июля по 25 сентября самолет из Питера в Ноябрьск будет летать по понедельникам в 6.30 и по субботам в 6.50.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на данные рейсы, пересадят на другие (ближайшие), номер билета остается прежний.