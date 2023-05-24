На Ямале 24 мая 2023 года потеплеет до +21 градуса

Погода на Ямале на 24 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 24 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, юго-западный 3-8 м/с, по крайнему востоку 7-12 м/с. Температура ночью +1…+6 градусов, при прояснении до -4. Днем +9...+14 градусов, местами до +4, по западу +16...+21.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +20. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: