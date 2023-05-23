В Ноябрьске появится медцентр для реабилитации после инсультов и неврологических заболеваний

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В Ноябрьске откроется новый медцентр, в котором пациенты, перенесшие инсульты, травмы и неврологические заболевания, смогут получить квалифицированную помощь. Также там можно будет получить услуги по диагностике и профилактике заболеваний.

Известно, что в трехэтажном центре будет располагаться отделение скорой медпомощи, кабинеты молекулярной диагностики, помещения для проведения рентгеновского исследования и магнитно-резонансной томографии. Кроме того, в центре будут принимать психолог и психотерапевт, а еще он имеет свою выездную лабораторию.

Откроет медцентр предприниматель из Ноябрьска благодаря региональным мерам поддержки. Он воспользовался займом окружного центра «Мой бизнес» по ставке 3% годовых сроком на 10 лет и компенсировал расходы на приобретение франшизы лаборатории.

- Нам было важно создать кабинет диагностики на базе действующего бизнеса, без привлечения сторонних организаций. Менеджеры центра «Мой бизнес» предложили рассмотреть вариант с приобретением франшизы. Так и сделали. Получили компенсацию расходов на ее приобретение, купили медицинское оборудование, - рассказал генеральный директор ООО «МедикПроф» Анзор Камов.

Сейчас в здании будущего медцентра ведется ремонт, закупается оборудование. Открытие запланировано на сентябрь 2023 года.