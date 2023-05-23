Более 25 ямальцев узнали о страшном диагнозе во время диспансеризации

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С начала января 80 тысяч ямальцев прошли диспансеризацию и профосмотры. Таким образом годовой план в округе выполнен более чем на 40%, сообщили в окружном депздраве.

Лидерами являются Губкинская ГБ - 68%, Тарко-Салинская ЦРБ - 53% и Ноябрьская ЦГБ - 47%.

По данным медработников чаще всего среди населения встречаются болезни системы кровообращения, на втором месте - болезни эндокринной системы - ожирение и сахарный диабет, на третьем - органов пищеварения.

Также в ходе диспансеризации выявлено 26 новых случаев онкологии. Самый распространенный - рак молочной железы. Кстати, при раннем выявлении болезнь излечима в 90% случаях.

Напоминаем, что для привлечения внимания ямальцев с 22 по 28 мая во всех больницах региона организована неделя профилактических мероприятий. Пройти диспансеризацию или профосмотр можно по полису ОМС, записаться на обследование осуществляется через колл-центры.