Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальским спасателям уже дважды в этом сезоне пришлось тушить загоревшуюся траву. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Кстати, за прошедший год было зафиксировано 33 подобных случая.

- Практически единственным источником возгорания сухой травы является человек - неосторожное обращение с огнем в результате курения или детская шалость, - прокомментировали в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что при обнаружении возгорания нужно немедленно звонить в пожарную охрану по телефонам «101» или «112».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ямальские спасатели вернулись из Тюменской и Курганской областей, где помогали тушить лесные пожары. Они успешно выполнили все поставленные задачи и не допустили перехода огня на населенные пункты.