Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Перевозить пассажиров между Салехардом и Лабытнанги теперь будут вертолеты. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Сегодня вертолеты готовы к работе по накоплению пассажиров - не менее 50% на парный рейс (туда + обратно). Это порядка 17-22 человек на обеих сторонах - в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги, - прокомментировали в ведомстве.

Утренние рейсы из Салехарда будут осуществляться по установленному расписанию в 8:00, а завершающий рейс - в 18:30 (также из аэропорта окружной столицы).

Уточнить подробную информацию можно по следующим телефонам:

- диспетчерская служба перевозчика (СВП, паромы): +7 (912) 420-40-46;

- аэропорт Салехарда: +7 (34922) 4-17-36 и +7 (34922) 3-89-32;

- вертолетная площадка Лабытнанги: +7 (908) 860-84-80