Фото: администрация Ноябрьска

Ноябряне завоевали сразу шесть медалей на чемпионате Урала по спортивной борьбе (грэпплинг), проходившем в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Наши спортсмены выступали в составе сборной Ямала, в копилке которой теперь 12 наград, - прокомментировали в мэрии.

Так, Абдулгаджи Мамашов стал обладателем золотой медали в весовой категории 100+ килограммов. У Руслана Байбурина, выступавшего в весовой категории 100 килограммов, - серебро и бронза. Руслан Сатаев занял вторую ступень пьедестала в весовой категории 66 килограммов. У Дмитрия Фоки и Бахтияра Розбаева - бронза в весовых категориях 100 и 84 килограмма соответственно.

Таким образом сборной Ямала удалось завоевать путевки на чемпионат России, который состоится в конце июля в Санкт- Петербурге.