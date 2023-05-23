Житель Муравленко отправится в колонию за смертельное избиение приятеля

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В Муравленко вынесли приговор в отношении 32-летнего местного жителя, до смерти забившего своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 6 ноября 2022 года. Около 16.00 к осужденному зашел его знакомый, после чего мужчины устроили застолье.

- При совместном распитии спиртного между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес 43-летнему гостю множество ударов кулаками в область головы, после чего ушел из квартиры, оставив его одного, - прокомментировали в ведомстве.

Северянина пыталась спасти родственница осужденного. Зайдя в квартиру и увидев человека, лежащего на полу, она вызвала скорую помощь. Впоследствии потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.