Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Суда на воздушной подушке приостановили движение между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Суда на воздушной подушке приостановили перевозку пассажиров между Салехардом и Лабытнанги в связи с движением льда», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Оперативную информацию можно уточнить по следующим телефонам:

- диспетчерская служба перевозчика (СВП, паромы): +7 (912) 420-40-46

- аэропорт Салехарда: +7 (34922) 4-17-36 и +7 (34922) 3-89-32

- вертолетная площадка Лабытнанги: +7 (908) 860-84-80