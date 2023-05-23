Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Мост на трассе Надым - Салехард, который несколько дней назад размыло водой, ждет ремонт. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- В настоящее время проводятся инженерные исследования. Приступить к ремонту специалисты планируют после полного прохождения паводка, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас проезд транспорта по мосту осуществляется в обычном режиме, то есть по двум полосам. Однако, в целях предосторожности, за состоянием участка круглосуточно наблюдают специалисты подрядной организации.

Напоминаем, что обрушение произошло 19 мая. Из-за потепления и резкого повышения уровня воды подход к мосту частично размыло и проезд оказался небезопасен. Для его восстановления дорожники установили заборную стенку, засыпали размытый участок инертными материалами (щебень, грунт, скальные породы) и уплотнили, а сверху уложили железобетонные плиты.