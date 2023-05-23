Салехард готовится к празднованию этнофестиваля «Душа тундры»

Салехард вновь готовится отпраздновать традиционный этнофестиваль «Душа тундры». В этом году он пройдет с 9 по 11 июня и соберет около 300 лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел, а также творческих коллективов и исполнителей из Москвы, Мурманской и Тюменской областей, Южно-Сахалинска, Югры и самого Ямала.

«Душа тундры» объединяет современное искусство с фольклорными мотивами различных народов Севера. На празднике жителям продемонстрируют, как вековая национальная культура может выглядеть сегодня.

Программа будет проходить на трех площадках: в Окружном центре национальных культур, Культурно-деловом центре и природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске.

Кстати, в этом году в Окружном центре национальных культур впервые пройдет выставка семейных реликвий. Все желающие смогут познакомиться с изделиями народных художественных ремесел, которые являются семейным достоянием участников и передаются из поколения в поколение.

Яркими мероприятиями программы станут творческие выступления участников и приглашенных артистов, конкурсы народного творчества и «Ямальская красавица».

Также мастера Ямала представят художественные ремесла - резьбу по дереву и кости, плетение, бисероплетение, обработку меха, пошив изделий из сукна и другое.

Вся программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию и включает в себя огромное количество разнообразных шоу-программ, спортивных и развлекательных мероприятий, игровых площадок, мастер-классов, выставок изделий и прочее.