В Лабытнанги на территории местного завода откроют интерактивный музей воды

Фото: Марина Трескова, соцсети

Предприниматель из Харпа Сергей Кара всерьез займется развитием промышленного туризма в Лабытнанги. Ранее молодой человек выиграл грант от губернатора и теперь намерен создать на территории завода «Арктическая вода» экскурсионную зону.

- На средства поддержки Сергей планирует открыть интерактивный музей воды и создать для посетителей отдельную лабораторию для взятия проб талой родниковой питьевой воды, которая расходится под брендом «Арктическая вода». Также планируется запуск продукции совместно с туристическим брендом VisitYamal, - рассказала глава города Марина Трескова.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Кстати, по словам градоначальницы, завод и сейчас пользуется большой популярностью среди ямальцев, а с новыми интерактивом его слава только возрастет.

- Была на предприятии несколько раз, здесь действительно интересный процесс производства, есть на что посмотреть, - добавила Марина Трескова.

Кстати, продукция завода реализуется не только в магазинах, водой обеспечивают детские сады, школы и другие организации.