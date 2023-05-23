Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2023 0:00

На Ямале 23 мая 2023 года будет ясно и тепло

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 мая

Погода на Ямале на 23 мая

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 23 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, при прояснении до -2. Днем +10...+15 градусов, местами +2...+7, по западу до +21.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +9 градусов, днем +17. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО