На Ямале 23 мая 2023 года будет ясно и тепло

Погода на Ямале на 23 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 23 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, при прояснении до -2. Днем +10...+15 градусов, местами +2...+7, по западу до +21.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +9 градусов, днем +17. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: