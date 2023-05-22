В Лабытнанги пенсионерка убила мужа-пьяницу, ударив его бутылкой по голове

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Лабытнангский суд готовится рассмотреть дело с участием пенсионерки, обвиняемой в убийстве супруга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 4 января 2023 года. В тот день супруг женщины перебрал со спиртным, а затем между ними произошла серьезная ссора.

- Установлено, что между супругами 1963 года рождения произошел конфликт, причиной которого стало злоупотребление мужчиной алкоголем. В ходе ссоры женщина схватила стеклянную бутылку и ударила ей супруга по голове. Позже, видя, что мужчина потерял сознание, обвиняемая позвонила в скорую помощи, однако медикам, приехавшим на вызов, осталось лишь констатировать смерть потерпевшего, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины. Ее будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).