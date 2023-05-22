Предстоящим летом 500 салехардских школьников поработают на местных предприятиях

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде все готово к старту проекта «Трудовое лето - 2023». Как рассказали в пресс- службе городской администрации, он подразумевает трудоустройство школьников на местные предприятия.

- Сразу 500 школьников от 14 до 18 лет будут трудиться этим летом на 21-м предприятии. Подросткам предстоит трудиться две недели по 4,5 часа в день, - прокомментировали в мэрии.

Так, молодежь на работу готовы принять АО «Салехардэнерго», Муниципальное автотранспортное предприятие, ООО «Полярный круг», АНО «Медиацентр Салехард», ООО «Авето», ООО «Синергия», МКУ ПТУ, а также образовательные организации, муниципальные учреждения культуры и молодежной политики.

Согласно данным опроса портала «Зарплата.ру», 29% подростков твердо решили поработать летом, поддерживают эту инициативу 98% родителей. Еще 52% взрослых хотят, чтобы дети учились зарабатывать, 17% полагают, что таким образом подростки научатся уважать труд взрослых, а 9% родителей рассчитывают тем самым отвлечь своих чад от гаджетов.