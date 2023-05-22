Дефектолог из надымского детстада стала призером педагогического конкурса

Фото: администрация Надымского района

Преподаватель надымского детсада «Росинка» Ольга Иванова стала бронзовым призером регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2023». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Во время конкурса педагоги проводили открытые занятия с дошколятами и мастер-классы для коллег. В итоге надымчанка продемонстрировала высокий профессиональный уровень и заняла третье место по результатам всех испытаний, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, Ольга Витальевна трудится в системе образования района уже 27 лет, из которых 20 она отдала работе с детьми, имеющими особенности здоровья.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что учитель из Надыма издал книгу с ненецкими сказками, завоевавшую много наград.