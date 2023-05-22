Ямалец, больше года скрывающийся от суда, выпрыгнул со второго этажа во время задержания

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Полицейские Пуровского района задержали 51-летнего жителя Тарко-Сале, находившегося в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Изначально мужчину арестовали в январе 2022 года. Тогда в его квартире обнаружили гашиш массой 38,28 грамма и приспособления для фасовки. Как оказалось, наркотик он купил для того, чтобы впоследствии сбыт его и заработать денег.

После этого на северянина завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», но вынести приговор так и не успели - злоумышленник скрыла, выехав за пределы Ямала.

В мае 2023 года полицейские установили, что мужчина находится в Челябинской области, а затем задержали его. Желая избежать правосудия, он выпрыгнул со второго этажа, но попытка уйти оказалась тщетной.

В настоящее время подозреваемый доставлен в пуровский отдел полиции.