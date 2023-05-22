Ямальские спасатели вернулись из Тюменской и Курганской областей, где помогали тушить лесные пожары

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Более ста ямальских спасателей вернулись из Тюменской и Курганской областей, где помогали тушить лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, они успешно выполнили все поставленные задачи и не допустили перехода огня на населенные пункты.

- На Ямал из Тюмени и Кургана вернулся 51 «ямалспасовец». Также вернулись 50 спасателей МЧС России, которые помогали в тушении пожаров в Курганской области, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Кстати, губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил ямальским спасателям свою благодарность.

- Соседи оперативно отреагировали на нашу просьбу о поддержке в самой сложной ситуации, вместе с местными спасателями и группировками из других регионов они защитили от огня ряд населенных пунктов. Спасибо вам, - сказал управленец.

На данный момент группа из 14 сотрудников «Ямалспаса» все еще остается в Тюменской области для помощи в борьбе с огнем.