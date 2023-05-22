В Красноселькупском районе девочка-подросток пожаловалась полицейским на избивающую ее мать

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Жительницу Красноселькупского района подозревают в истязании дочери-подростка. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, девочка сама сообщила об этом в правоохранительные органы.

- По данным следствия, в 2022 - 2023 годах местная жительница, используя малозначительные поводы и находясь в алкогольном опьянении, избивала свою несовершеннолетнюю дочь, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается девочки, она находится в безопасных условиях, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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