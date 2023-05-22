Житель Тарко-Сале за один вечер чуть не выломал дверь и напал на полицейских

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В Пуровском районе вынесут приговор жителю Тарко-Сале, напавшему на полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, все началось с того, что патрульно-постовая служба приехала на вызов, поступивший от жителей одного из домов около 23.00 - люди жаловались на пьяного и буйного мужчину.

- Установлено, что мужчина, находясь в подъезде, нарушал общественный порядок. А после высказанного ему замечания от жильцов, он пытался выломать их входную дверь. Далее правоохранители доставили обвиняемого в отделение, где он, будучи несогласным с задержанием, применил насилие к полицейским, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины северянина. Его будут судить по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).