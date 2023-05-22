Промерзли стены, пошли трещины: прокуратура Муравленко помогла наказать недобросовестного застройщика

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Муравленко помогла горожанам наказать недобросовестного застройщика. Как пояснили в надзорном органе, все началось с того, что к ним поступило коллективное обращение от 55 человек - жителей восьми домов. В нем говорилось, что в квартирах царит ужасный холод, а на стенах появились трещины.

После этого представитель прокуратуры выехал по указанным адресам и осмотрел жилища людей.

- Установлено, что восемь домов построены с грубыми нарушениями норм и правил. Это привело к промерзанию стен и полов, низкой температуре в квартирах, образованию трещин на стенах, задуванию из розеток и стен холодного воздуха, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес представление руководителю стройорганизации, а также направил в суд 23 иска на сумму более 4,5 миллиона рублей.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. Фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.