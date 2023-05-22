В Ноябрьске при столкновении машин пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 мая на нерегулируемом перекрестке улиц Киевская - Лиственная в Ноябрьске.

- Около 15.00 водитель «ВАЗа» не пропустил автомобиль «Фольксваген», из-за чего случилось столкновение транспортных средств, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП водитель иномарки и пассажир отечественного авто получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 11 ДТП, а с начала года 2 289, в которых 13 человек и 106 получили травмы, в том числе 12 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.