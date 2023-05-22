Глава СКР Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о гибели младенца в Лабытнанги

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования о смерти младенца в Лабытнанги. Как сообщили в информационном центре ведомства, обращение поступило от местной жительницы через приемную в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, малыш скончался в апреле 2017 года, однако виновные до сих пор не наказаны.

- Во время беременности и после родов мальчику своевременно не диагностировали порок сердца, что привело к выбору неправильной тактики лечения и его гибели. Женщина указывает на затяжной характер следствия, противоречия в выводах судебно-медицинских экспертиз, не привлечение виновных к уголовной ответственности, а также опасается, что они могут избежать наказания, - рассказали в информационном центре.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Егорову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.