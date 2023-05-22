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НовостиОбщество22 мая 2023 3:04

В Надыме состоится ярмарка, на которой местные бизнесмены и самозанятые представят свою продукцию

Мероприятие пройдет 27 мая
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надыме пройдет ярмарка, на которой более 35 местных предпринимателей, некоммерческих организаций и самозанятых представят свои достижения. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

На ярмарке под названием «Надымский потенциал» посетили смогут больше узнать о местных организациях, приобрести сувениры, поучаствовать в мастер-классах и даже попробовать продукцию предприятий общественного питания.

Мероприятие пройдет 27 мая в спортшколе «Арктика» с 11:00 до 16:00,