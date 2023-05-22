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НовостиПроисшествия22 мая 2023 0:00

На Ямале 22 мая 2023 года будет облачно и тепло

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 мая

Погода на Ямале на 22 мая

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 22 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью -3…+2 градуса, при прояснении до -8. Днем +11...+16 градусов, местами до +6, по западу +17...+22.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +19. Ветер 5-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО