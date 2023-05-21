Дебошира из ЯНАО осудят за нападение на полицейских Фото: Татьяна Коркина

В Пуровском районе осудят мужчину, обвиняемого в применении насилия к представителям власти.

Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, в Тарко-Сале около 23 часов в полицию позвонили местные жители и сообщили о том, что в подъезде их дома пьяный мужчина нарушает общественный порядок, а после высказанного ему замечания он пытается выломать их входную дверь.

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на вызов, доставили дебошира в отделение, где он, проявляя несогласие с задержанием, применил насилие к полицейским. Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрано достаточно доказательств его вины и дело направлено в суд.