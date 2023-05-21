Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале начали возводить второй этаж воскресной школы. Об этом сообщает администрация Пуровского района.

- Подрядчик завершает монтаж плит перекрытия первого этажа и начал кладку кирпича для стен второго. С просьбой о строительстве воскресной школы пуровчане обратились к губернатору во время ежегодной поездки главы региона по округу - говорится в сообщении.

Здание школы займет 1,5 тысячи квадратных метров. Там будут учебные классы, богослужебные и хозяйственные помещения, зал для занятий спортом. В школе сможет обучаться до 50 учеников одновременно. За качеством строительных работ регулярно следит окружной Госстройнадзор. Закончить строительство планируют в 2024 году.