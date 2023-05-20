Житель Лабытнанги отправится под суд из-за продажи контрафактного алкоголя

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В Лабытнанги вынесут приговор местному жителю, обвиняемому в продаже контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось в 2021-2022 годах. Тогда северянин, находясь в Кирове, приобрел у некоего лица оптовую партию немаркированного спиртного - свыше 2 400 бутылок емкостью 0,5 литра каждая. Далее он привез алкоголь в Лабытнанги и продал двум предпринимателям из Салехарда, которые затем намеревались сбыть его в городе.

- Своими действиями мужчина поставил под угрозу здоровье потребителей, поскольку употребление данной продукции может нанести вред здоровью. При проведении обыска алкогольная продукция была изъята у жителей Салехарда, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.