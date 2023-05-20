Фото: телеграм канал «ЯМАЛ. Официально»

Для десяти тысяч ямальских выпускников сегодня звучит последний звонок. Как сообщили в окружном департаменте образования, в этом году праздник окончания школы проходит в единый день - 20 мая.

- Позади замечательные школьные годы, впереди вам открыты все дороги. Верьте в себя, мечтайте, будьте смелыми и целеустремленными. Знайте, что вас ждет большой, интересный мир, полный перспектив и возможностей. В Год знаний, объявленный на Ямале, мы видим ценность образования. В нашем регионе создаются максимальные условия для самореализации молодежи. Уверена, каждый из вас сделает успешный выбор и найдет дело по душе, - обратилась к выпускникам глава ведомства Марина Кравец.

Отметим, что со школой в этот день попрощаются 3 150 одиннадцатиклассников, остальные выпускники - ребята, закончившие 9-й класс. Для юных северян проведут торжественные линейки, квесты и конкурсные программы.

Впереди учеников ждет ответственная пора - сдача Единого государственного экзамена, который во многом определит их дальнейшую карьеру. После в школах также проведут выпускные.