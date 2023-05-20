На Ямале 20 мая 2023 года пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 20 мая Фото: Вера Зенина

В субботу, 20 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +9...+14, местами до +20, по крайнему югу +17...+22 градуса.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +4 градуса, днем +9. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: