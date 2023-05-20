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НовостиПроисшествия20 мая 2023 0:00

На Ямале 20 мая 2023 года пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 20 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 20 мая

Погода на Ямале на 20 мая

Фото: Вера Зенина

В субботу, 20 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +9...+14, местами до +20, по крайнему югу +17...+22 градуса.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +4 градуса, днем +9. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО