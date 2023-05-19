Фото: Светлана Радионова, соцсети

В Ноябрьск с рабочим визитом приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Оказавшись на Севере, она первым делом встретилась с представителями нефтяной отрасли.

«Начала рабочую поездку в Ноябрьске с совещания по разливам нефтепродуктов в регионе. Вместе с представителями компаний «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», - написала Светлана Радионова в своих соцсетях.

Ранее глава природного ведомства посетила Тюмень. Вместе с губернатором Александром Моором и учениками новой школы №56 она посадила на территории образовательного учреждения липы. А еще Светлана Радионова проверила, как ведутся работы по рекультивации земельного участка со свалкой, расположенного на 9-м километре Велижанского тракта. До конца 2023 года там должен появиться ровный газон