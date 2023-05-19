Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 12:09

В Ноябрьск с рабочим визитом приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Первым делом она встретилась с представителями нефтяной отрасли
Марина Прохорова
Фото: Светлана Радионова, соцсети

Фото: Светлана Радионова, соцсети

В Ноябрьск с рабочим визитом приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Оказавшись на Севере, она первым делом встретилась с представителями нефтяной отрасли.

«Начала рабочую поездку в Ноябрьске с совещания по разливам нефтепродуктов в регионе. Вместе с представителями компаний «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», - написала Светлана Радионова в своих соцсетях.

Ранее глава природного ведомства посетила Тюмень. Вместе с губернатором Александром Моором и учениками новой школы №56 она посадила на территории образовательного учреждения липы. А еще Светлана Радионова проверила, как ведутся работы по рекультивации земельного участка со свалкой, расположенного на 9-м километре Велижанского тракта. До конца 2023 года там должен появиться ровный газон