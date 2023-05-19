Тюменские нефтепроводчики участвуют в восстановлении лесов на территории ХМАО-Югры

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Тюменские нефтепроводчики завершают работы по лесовосстановлению в урочище Супринское (Кондинский район ХМАО-Югры). На территории площадью в 20 гектаров организована посадка 75 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Компенсационное мероприятие проводится в рамках работ по замене участков линейной части магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В этом году планируется высадить в регионах присутствия 1,5 млн саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. На эти цели предприятие направит 90 млн рублей. Общая площадь восстановленного лесного фонда составит около 400 гектаров.

Всего в период с 2020 года на средства компании на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО-Югры высажено около 3 млн саженцев деревьев хвойных пород на площади 7,2 кв. км.

Восполнение лесного фонда предприятие ведет в рамках работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов. Цель – защита окружающей среды и восстановление естественной экосистемы территорий.

Отметим, что работы по лесовосстановлению проводятся в соответствии с специально разработанным проектом, который утверждается в региональных госструктурах в области недропользования и природных ресурсов.

Предприятие на системной основе реализует проекты в области сохранения и восстановления лесного фонда в регионах деятельности. Сотрудники компании участвуют в экологических акциях по посадке деревьев. Два года подряд эковолонтеры предприятия принимали участие во Всероссийском проекте «Сохраним лес», в рамках которого активисты в Тюменском районе суммарно высадили 9 тысяч саженцев сосны обыкновенной.