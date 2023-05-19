В Тарко-Сале приезжий мужчина нашел на улицу банковскую карту и отправился с ней по магазинам

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Полицейские Пуровского района раскрыли кражу денег. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, к ним обратилась жительница Тарко-Сале, она сообщила, что где-то обронила свою банковскую карту, а потом кто-то начал снимать с нее деньги.

- Спустя некоторое время на телефон заявительницы стали поступать смс-уведомления о том, что с карты списываются деньги, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленником оказался гражданин ближнего зарубежья 1998 года рождения, временно зарегистрированный в муниципалитете. Оказавшись в отделении, он признался, что нашел карту улице, а затем отправился в магазины и начал совершать покупки.

Таким образом мужчина приобрел за чужой счет продукты и различные вещи на сумму более 6 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».