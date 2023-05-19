В небе над Салехардом испытали новейший российский беспилотник

Фото: «Ростех»

Новейший российский беспилотник БАС-200 проверили на максимальную удаленность от пункта управления. Как сообщили в пресс-службе компании «Ростех», которой и принадлежит аппарат, для испытаний выбрали небесное пространство над Салехардом.

В итоге дальность канала связи превысила 80 километров, и это при том, что беспилотник испытывали при низких температурах и в сложной погодной обстановке.

Кроме того, специалисты отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов.

- БАС-200 - очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 километров., - сообщили в авиационном комплексе «Ростеха».

Кстати, с грузом весом в 50 килограммов беспилотник может пролететь до четырех часов