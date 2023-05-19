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НовостиНедвижимость19 мая 2023 8:26

В Новом Уренгое отремонтируют пять проездов

Об этом сообщил глава города Андрей Воронов
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назвал новые пять точек, на которых запланирован ремонт дорог.

Так, в городе приведут в порядок проезд и тротуар вдоль улицы Тундровая, д. 4. Специалисты заменят старые плиты и бордюры, положат новый асфальт, обустроят парковку, нарисуют разметку и проведут озеленение.

Кроме того, в Новом Уренгое отремонтируют проезды возле домов №1/8, №2/2, №2/3 и №8/1 микрорайона Мирный, дорогу от проезда Ленинградский и до домов №6 и №6а по улице 26 Съезда КПСС. Также дорожники проведут работы по улице Интернациональная, д. 2, д. 2А, д. 4, д. 4и, а еще - по улице Сибирская, д. 65, д. 67, д. 69.

На последних четырех участках движение перекроют 22 мая. Позже там появятся удобные тротуары, парковки и новая проезжая часть.