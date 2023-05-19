В Новом Уренгое отремонтируют пять проездов

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Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назвал новые пять точек, на которых запланирован ремонт дорог.

Так, в городе приведут в порядок проезд и тротуар вдоль улицы Тундровая, д. 4. Специалисты заменят старые плиты и бордюры, положат новый асфальт, обустроят парковку, нарисуют разметку и проведут озеленение.

Кроме того, в Новом Уренгое отремонтируют проезды возле домов №1/8, №2/2, №2/3 и №8/1 микрорайона Мирный, дорогу от проезда Ленинградский и до домов №6 и №6а по улице 26 Съезда КПСС. Также дорожники проведут работы по улице Интернациональная, д. 2, д. 2А, д. 4, д. 4и, а еще - по улице Сибирская, д. 65, д. 67, д. 69.

На последних четырех участках движение перекроют 22 мая. Позже там появятся удобные тротуары, парковки и новая проезжая часть.