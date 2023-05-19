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НовостиНедвижимость19 мая 2023 7:29

До начала отопительного сезона в Мужах поменяют девять угольных котлов

Работы уже начались
Марина Прохорова
Фото: АО «Ямалкоммунэнерго»

Фото: АО «Ямалкоммунэнерго»

В Мужах обновляют котельные. Как сообщили в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго», сейчас работы ведутся на двух участках - меняются угольные котлы.

- В котельных уже есть по одному новому котлу. Остальные семь установят после отключения батарей. Котельная №1 получит сразу пять единицы нового оборудования, а котельная №2 - четыре, - прокомментировали в организации.

Таким образом, в сентябре, с возобновлением отопительного сезона, подавать тепло в дома сельчан будут сразу девять новых котлоагрегатов.

Кстати, все котлы изготовлены российским производителем - Барнаульским котельно-энергетическим заводом.

Также теплоэнергетики запланировали обновить летом один жидкотопливный котел в селе Горки.