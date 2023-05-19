Почти 700 ямальских студентов-медиков пройдут практику под руководством врачей

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Этим летом 688 ямальских студентов-медиков пройдут практику под руководством врачей и получат навыки работы в стационарах и поликлиниках. Как сообщили в пресс-службе регионального депздрава, это выпускники колледжей Ноябрьска, Салехарда, Надыма и Нового Уренгоя.

Так, к работе в Новоуренгойской ЦГБ уже приступили будущие медсестры. В течение двух недель они будут помогать специалистам отделений хирургии и неврологии. За это время девушки наберутся опыта и закрепят теорию на практике.

Кроме того, параллельно студенты приобретают и профессиональные навыки - учатся делать уколы, перевязки и оформлять медицинскую документацию.

- Такой формат обучения позволяет подготовить студентов-медиков к реальному проведению профилактических мероприятий, участию в лечебно-диагностическом и в реабилитационном процессах, - отметили в ведомстве.