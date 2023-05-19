Из-за легкоатлетического забега в Надыме ограничат движение по нескольким улицам

Фото: администрация Надыма

В связи с проведением легкоатлетического забега «Огонь Вечной Славы» в Надыме ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет уже завтра, 20 мая, с 10.00 до 13.00. Маршрут спортсменов составлен таким образом, что перекрыть придется сразу три участка дорог.

Речь идет о проспекте Ленинградский - от пересечения с проездом Парковым и до торгового центра «Надым», проезде от улицы Зверева и до проезда Паркового - от дома № 3/2 по улице Зверева и до пересечения с проездом Парковым, а также проезде Парковом - от пересечения с проездом от улицы Зверева до проезда Паркового и до пересечения с проспектом Ленинградский.

Движение пассажирских автобусов №1А, №2, №4, №5, №8 и №9 будет осуществляться по измененным схемам. Ознакомиться с ними можно по ссылке.