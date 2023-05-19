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НовостиОбщество19 мая 2023 5:53

Ноябряне могут купить продукцию местного сельхозкомплекса на молочной кухне

Об этом сообщили на самом предприятии
Марина Прохорова
Фото: МУП СХК «Ноябрьский»

Фото: МУП СХК «Ноябрьский»

Приобрести продукцию сельхозкомплекса «Ноябрьский» можно на городской молочной кухне. Информация об этом появилась на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь молоко и молочную продукцию местного производства можно приобрести на молочной кухне по ул. Космонавтов, д. 22б с 13.00 до 19.00», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что ранее продукция сельхозкомплекса лишь выдавалась на молочной кухне тем, кому она положена. Но сейчас все изменилось, отведать полезные и экологически чистые наринэ, биолакт, ацидолакт, кефир, творог и стерилизованное молоко могут все желающие.

В цехе полный цикл - от стерилизации бутылочек и до упакованного товара. Раньше срок хранения продукции составлял 24 часа, но благодаря современному оборудованию и технологии изготовления его увеличили до трех суток.