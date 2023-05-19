Мошенники развели двух ямальцев на три миллиона рублей Фото: Вера Зенина

На Ямале участились случаи телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одна из жертв аферистов - житель Лабытнанги. Поверив уловкам преступников, он лишился более 2 миллионов рублей.

Согласно предварительному расследованию, злоумышленник представился работником брокерской фирмы и предложили северянину заработать денег, торгуя акциями на интернет-платформе «Starsglobal-rr». Не заподозрив обмана, мужчина вложил деньги и больше уже их не увидел.

Похожая ситуация произошла и с жителем Надыма. В течение двух месяцев неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка РФ, звонил потерпевшему с различных номеров. В итоге он не только убедил мужчину перевести миллион рублей на якобы защищенный счет, но установить на телефон приложение удаленного доступа.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).