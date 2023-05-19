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Ноябрьский следком заинтересовался обрушением потолка в общежитии по улице Шевченко, д. 98. Информацию об этом правоохранители узнали из СМИ, «Комсомольская правда - Ямал» также писала о данном инциденте.

- В настоящее время организована доследственная проверка. С учетом полученных данных, действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании и администрации города будет дана оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - прокомментировали в ведомстве.

Следователь провел осмотр жилых помещений, а также душевой комнаты, где произошло обрушение, опросил жильцов, представителей управляющей компании и администрации.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.