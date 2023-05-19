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НовостиПроисшествия19 мая 2023 0:00

На Ямале 19 мая 2023 года потеплеет до +23 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 мая

Погода на Ямале на 19 мая

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 19 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, по западу до +13. Днем +13...+18 градусов, по западу до +24, по северо-востоку +3...+8.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +10 градуса, днем +23. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО