На Ямале 19 мая 2023 года потеплеет до +23 градусов

Погода на Ямале на 19 мая Фото: Вера Зенина

В пятницу, 19 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, по западу до +13. Днем +13...+18 градусов, по западу до +24, по северо-востоку +3...+8.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +10 градуса, днем +23. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: