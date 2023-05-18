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В Надыме появится спецстоянка для прицепов. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских во время прошедшего прямого эфира.

Данная проблема заботила жителей уже давно. Прицепы занимают лишнее место, порой мешают проезду автомобилей, да и выглядит это неэстетично.

- Действительно, брошенные прицепы с ужасающей скоростью заполоняют дворы. При этом нет никаких юридических оснований для заявления о том, что они являются брошенными - у прицепов есть номера и хозяева, поэтому эвакуация будет считаться хищением чужого имущества, - заявил управленец.

На данный момент точное место стоянки не определено - рассматриваются разные варианты. Возможно это будет территория 13-ого проезда.

При этом Дмитрий Жаромских выразил сомнения, что надымчане будут оставлять на ней прицепы.